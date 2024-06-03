Adana'da kayıp çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Adana Yüreğir'de ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan 13 yaşındaki çocuğun, sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 13 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.
EVİNE DÖNMEYİNCE AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPTIFotoğraf: DHA
Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde ikamet eden R. K. (13), dün çıktığı evine tekrar dönmedi.
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, aynı mahalledeki sulama kanalında bir çocuğa ait cansız beden tespit etti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; sudan çıkarılan cansız bedenin R.K'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.