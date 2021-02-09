Adana'da kimliği saç renginden belirlenerek yakalanan yankesicilik zanlısı kadın tutuklandı

AA

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden 7 bin lira çekip ayrılan Ö.N'nin (43) yanına bir kadın yaklaştı.

Şüpheli kadın, bir bahaneyle konuştuğu Ö.N'nin yanından ayrıldı. Bu sırada cebindeki 7 bin lirasının çalındığını fark eden Ö.N, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, Ö.N'nin kızıl saçlı olduğunu belirttiği şüphelinin, daha önce de aynı yöntemle 7 kişiyi yankesicilikle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan, bir süre önce de serbest bırakılan Cansu Ö. (24) olduğunu belirledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde bir yakınının evinde kaldığı tespit edilen zanlı, baskınla yakalandı.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.