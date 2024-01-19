Hem eşinin hem annesinin katili oldu! Adana'da oğlu Nurettin Kaya tarafından başından tabancayla vurulan Fahriye Kaya, 54 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli, karısını da öldürmüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 19.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:52 facebook

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