Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Eşini ve annesini vurarak öldürdü! İfadesinde 'Pişman değilim' dedi

        Hem eşinin hem annesinin katili oldu!

        Adana'da oğlu Nurettin Kaya tarafından başından tabancayla vurulan Fahriye Kaya, 54 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli, karısını da öldürmüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hem eşinin hem annesinin katili oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da olay, 26 Kasım 2023 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Kaya (40) karşısındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya’nın (54) yanına eşi Halime Kaya (44) ile birlikte gitti.

        EŞİNİ VE ANNESİNİ SİLAHLA VURDU

        İHA'da yer alan habere göre eşi ve annesiyle mutfağa giren Nurettin Kaya, bir anda tabancayı çıkarttı. Ardından Nurettin Kaya, annesi Fahriye ve karısı Halime’yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken Nurettin Kaya kaçtı.

        KARISI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime’nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya tedavi altına alındı.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler şüpheli Nurettin Kaya’nın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde bir parkta oturan Nurettin Kaya suç aleti olan tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı.

        "HAK EKTİLER PİŞMAN DEĞİLİM"

        Şüpheli Nurettin Kaya’nın emniyetteki ifadesinde, ”Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler, pişman değilim” demesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Nurettin Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        54 GÜN SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ

        54 günlük yaşam savaşı çeken Fahriye Kaya, gece saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama