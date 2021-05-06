2 bin lira için! Bacanak cinayeti! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 3 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’ndeki müstakil bir evde iddiaya göre, İsmail Aka, bacanağı Muhammet Sait T.’nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA AĞIR YARALADI

İHA'da yer alan habere göre Muhammet Sait T., İsmail Aka’yı bıçakla ağır yaraladı. Bu sırada evde bulunan H.S. isimli çocuk ise Muhammet Sait T.’yi bıçakladı. Daha sonra çocuk evden kaçtı. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ TEDAVİYE ALINDI

Olay yerine gelen polis, evde yatan iki yaralıyı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan İsmail Aka, kaldırıldığı hastanede saat 21.15 sıralarında hayatını kaybetti. Aka’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Muhammet Sait T. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

"2 BİN LİRAMI GERİ İSTEDİM"

Durumu iyi olan ve hastaneden taburcu edilen Muhammet Sait T. polise verdiği ifadede bir süre önce İsmail Aka’nın trafik kazası yaptığını bu nedenle avukata ihtiyacı olduğunu, kendisinin onu tanıdığı bir avukata yönlendirdiğini bacanağının bu sırada avukattan 5 bin lira para aldığını kendisinin bu paranın 2 bin lirasını istediğini bu nedenle tartıştıklarını, kendisine hakaret edince bıçakladığını, evde bulunan H.S. isimli çocuğun da kendisini bıçakladığını öne sürdü.

KATİL BACANAK TUTUKLANDI

Bunun üzerine polis çocuğu da gözaltına aldı. H.S., yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen Muhammet Sait T. ile H.S. tutuklandı.