Canını zor kurtardı! Bankaya sığındı!

Adana'da, edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Metin D.’nin yaklaşık 15 kişi yolunu kesti.
ÖLDÜRESİYE DARP ETTİLER
İHA'da yer alan habere göre gencin yolunu kesen grup, Metin D.’yi sokak ortasında öldüresiye darp etti.
Çevredekilerin yardımıyla grubun elinden kaçan genç, yakındaki bir bankaya sığındı.
BANKAYA SIĞINDI HASTANEYE KALDIRILDI
Bankanın güvenlik görevlisi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Metin D.’nin bankaya sığındığını gören grup olay yerinden kaçarken, yaralı genç gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR
Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
YORUMLAR