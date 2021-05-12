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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Adana'da 20 yaşındaki gence 15 kişi saldırdı! - Haberler
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Canını zor kurtardı! Bankaya sığındı!

Adana’da, 20 yaşındaki Metin D. isimli genç bu sabah, caddenin ortasında yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğradı. Feci biçimde darp edilen genç son bir hamle ile grubun elinden kaçarak bir banka şubesine sığındı. Öldüresiye dövülen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Dehşet anları kameraya da yansıdı

Son dakika: Adana'da 20 yaşındaki gence 15 kişi saldırdı! - Haberler
Canını zor kurtardı! Bankaya sığındı!
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İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Metin D.’nin yaklaşık 15 kişi yolunu kesti.

ÖLDÜRESİYE DARP ETTİLER

İHA'da yer alan habere göre gencin yolunu kesen grup, Metin D.’yi sokak ortasında öldüresiye darp etti.

Çevredekilerin yardımıyla grubun elinden kaçan genç, yakındaki bir bankaya sığındı.

BANKAYA SIĞINDI HASTANEYE KALDIRILDI

Bankanın güvenlik görevlisi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Metin D.’nin bankaya sığındığını gören grup olay yerinden kaçarken, yaralı genç gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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