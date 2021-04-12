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HaberlerGündem3. SayfaADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Kaç kişinin canını yaktı! 17 yıl hapisle aranıyormuş!
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Kaç kişinin canını yaktı! 17 yıl hapisle aranıyormuş!

Adana'da, girdikleri bir evden 3 bin lira çalan Ebru U. (21) ile Hülya P. (27),polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Kayseri´de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları ve 17´şer yıl hapis cezasıyla arandıkları öğrenildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere, "Bizi çektiniz diye size madalya takarlar. Tebrik ediyorum" diyerek alkışlamaları dikkat çekti

ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Kaç kişinin canını yaktı! 17 yıl hapisle aranıyormuş!
Kaç kişinin canını yaktı! 17 yıl hapisle aranıyormuş!
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DHA

Adana'da, 8 Nisan Perşembe günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi´ndeki bir apartmanda hırsızlık meydana geldi.

Apartman sakinleri, o sırada iş yerinde olan Gülsüm P.'ye ait dairenin kapısını açık görünce hırsızlık yapıldığı şüphesiyle durumu polise bildirdi.

EVE GİRİP 3 BİN TL'Yİ ÇALDILAR

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine apartmana gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı. Evde incelemelerde bulunan polis, 3 bin liranın çalındığını belirledi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİLER

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin Ebru U. ile Hülya P. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polisin yaptığı baskında, saklandıkları adreste yakalandı.

ONLARCA EVİ SOYMUŞLAR

Emniyete götürülen şüphelilerin şehir şehir gezip hırsızlık yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden Ebru U.´nun İstanbul, İzmir ve Kayseri´de 10 evden, Hülya P.´nin ise İstanbul, Gaziantep ve Kayseri´de 12 evden hırsızlık olayına karıştığı ve 17´şer yıl hapis cezasıyla arandıkları bildirildi.

GAZETECİLERİ ALKIŞLADILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizi çektiniz diye size madalya takarlar. Tebrik ediyorum" diyerek alkışlamaları dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebru U. ile Hülya P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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