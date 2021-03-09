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Adana'da Kovid-19 aşısı olacak 65 yaş üstü vatandaşlara özel taşıma hizmeti

Adana'da, Seyhan Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacak 65 yaş üstü dezavantajlı vatandaşlara ulaşım hizmeti için "aşı taksi” hizmeti sunmaya başladı.

Adana'da Kovid-19 aşısı olacak 65 yaş üstü vatandaşlara özel taşıma hizmeti
AA

Seyhan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, daha önce Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların izolasyonunu sağlayıp, virüsün diğer insanlara bulaşmasını önlemek amacıyla yaşama geçirilen iki "pozitif taksiden" biri, vakaların azalmaya başlamasıyla artık aşı olacak 65 yaş üstü dezavantajlı vatandaşlara "aşı taksi" olarak hizmet verecek şekilde hazırlandı.

Araçlar, bu vatandaşların aşı olmak için sağlık kuruluşlarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak üzere göreve başladı.

Salgın şartlarına uygun olarak tasarlanıp donatılan taksiler, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşılama çalışmalarına destek olacak. Her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek yeniden kullanıma hazır hale getirilecek "aşı taksiden" yararlanmak isteyen vatandaşların "05397763324" numaralı telefondan talepte bulunulması gerekiyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için başlatılan aşılama çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

Akay, şunları kaydetti:

"Hem aşılamada sürecin hızlandırılması hem de aşılarını sağlık kuruluşlarında yaptırmak isteyen dezavantajlı konumdaki vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırabilmeleri için Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına destek olmak istedik. Halk sağlığından daha önemli bir şey olamaz. Seyhanlı vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, refahı ve huzuru için görevimizin başındayız."

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