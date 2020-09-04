Adana'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

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Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı.Baraj Yolu Caddesi'ndeki esnafları tek tek gezen Yavuz, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi uyarılarında bulundu, maskesi olmayanlara maske dağıttı.- MersinMersin'de Vali Ali İhsan Su yolcu taşıma araçları ve semt pazarlarını denetledi.Otobüsteki yolcularla sohbet eden Su, maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.Denetimlerde polisler bilgilendirici broşürler dağıttı.Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Önceliğimiz farkındalığı artırmak ve vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlamak. Denetimlerde gördük ve vatandaşlarımız bu kurallara uyuyor. Bu kurallara evlerimizde de uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene uyarsak hayatımızı normal şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.- HatayHatay'da denetim ekipleri, Antakya Saray Caddesi ve kapalı çarşıda Kovid-19 tedbirlerine yönelik bilgilendirme yaptı.Denetimlere katılan Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, maske, hijyen ve sosyal mesafeye ilişkin uyarılarda bulundu.Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Tetikoğlu, denetimlerin süreceğini belirtti.- OsmaniyeOsmaniye'deki denetimlerde Fakıuşağı Mahallesi’nde Şehit Ömer Halis Demir Meydanı'ndaki polis uygulama noktasında sürücüler maske kullanımı konusunda denetlendi.Denetim ekipleri, daha sonra kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında yönelik bilgilendirme yaptı.Vali Erdinç Yılmaz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile Toki Caddesi'ndeki denetimlere katılarak esnafı ve vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyardı.Virüsle topyekun mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Koronavirüs ile etkin ve sonuç alıcı mücadele vermeliyiz. Vatandaşlarımızın kurallara uyup uymadığını görmek için denetimler yapıyoruz. Eksiklikler varsa uyarılarımızı yapıyoruz. Kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu hepimizin sağlığı için önemli ve gereklidir. Sevdiklerimiz, yakınlarımız, kendimiz için bu kurallara uymalıyız. Bu günkü denetimlerimizde iş yerlerimizin kurallara uyduklarını görmekten mutlu oldum. Bu kurallara uymaya devam edeceğiz. Uymayanlar olursa uyaracağız.” şeklinde konuştu.Denetimlerin gün boyunca devam edeceği kaydedildi.