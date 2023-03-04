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Adana'da koyun cinayeti! Baba ve oğlu, çalındığını iddia ettikleri koyunun yanındaki 2 kişiyi öldürdü

Çalındığını iddia ettiği koyununu boş arsada bağlı halde gören 46 yaşındaki Siraç Özgür, yanındaki Samet Karan ve Ercan Ortatepe ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu, Siraç Özgür, tabancayla ateş ettikten sonra oğluyla birlikte kaçtı. Samet Karan ile Ercan Ortatepe hayatını kaybederken, 8 yaşındaki çocuk da yaralandı. Emniyet güçleri tarafından yakalanan ve adliyeye sevk edilen Siraç Özgür ile oğlu M.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da koyun cinayeti! Baba ve oğlu, çalındığını iddia ettikleri koyunun yanındaki 2 kişiyi öldürdü
DHA

Adana'da Siraç Özgür (46) ile oğlu M.Ö. (17), çalındığını iddia ettiği koyununu boş arsada bağlı halde görünce yanındaki Samet Karan (32) ve Ercan Ortatepe (35) ile tartıştı. Özgür, çıkan arbedede Karan ile Ortatepe'yi tabancayla öldürüp, yanlarındaki Ortatepe'nin 8 yaşındaki oğlu U. O.'yu da yaraladı. Polisin baskınıyla yakalanan Siraç Özgür ile oğlu M.Ö., tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi´nde meydana geldi. Alışverişten dönen Samet Karan, Ercan Ortatepe ve oğlu U. O. dinlenmek için mahalledeki boş arsadaki metruk binanın önüne oturdu. Bu sırada yanlarına gelen Siraç Özgür ile oğlu M.Ö., "Burada oturamazsınız. Gidin" deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Siraç Özgür, tabancayla ateş ettikten sonra oğluyla birlikte kaçtı.

Samet Karan
Samet Karan

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Samet Karan ile Ercan Ortatepe´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan U. O. ise ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan O., taburcu edildi.

Ercan Ortatepe
Ercan Ortatepe

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Siraç Özgür ile oğlu M.Ö.´yü evlerine yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Siraç Özgür, ifadesinde, bir süre önce koyunlarının çalındığını öne sürerek, "Olay günü ahırımdaki bir koyun çalındı. Bölgede arama yaparken, boş arsada koyunumun bağlı olduğunu, yanında da 3 kişinin beklediğini gördüm. Koyunumu götürmek için boynundaki bağı çözdüm. Oradakiler de bana tepki gösterip, üzerime çullandı. Belimdeki silahı çıkarttım ancak arbede sırasında yere düştü. Oğlum, silahı alıp karşı tarafa ateş açtı" dedi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Siraç Özgür ile oğlu M.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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