Adana'da kumar operasyonu: 70 kişiye suçüstü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'de bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

KUMAR MALZEMELERİNİN KİMYASAL MADDEYLE ERİTİLDİĞİ BELİRLENDİ

Fotoğraf: DHA

AA'nın haberine göre; "Danışmanlık ve eğitim hizmeti" verdiği ileri sürülen iş yerine baskın yapan ekipler, tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada iş yerinin giriş kapısının polis baskınına karşı 9 kilitle güçlendirildiğini, kumar malzemelerinin ise kimyasal maddeyle eritildiğini tespit etti.