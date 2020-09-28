Adana'da kumar operasyonunda 35 kişi suçüstü yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarını aldı.Bunun üzerine görevlendirilen sivil ekip, adreste kumar oynandığını tespit etti. Adrese sevk edilen takviye ekiplerle, 35 kişinin bulunduğu ve çevresi güvenlik kameralarıyla gözetlenen kumarhaneye baskın düzenlendi.Ekip, masalarda kumar oynamak için kullanılan 150 pul ile 1800 liraya el koydu. Şüpheliler arasındaki Zikri E'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Bu arada, kumar oynayanlara ücretsiz yemek ve içecek servisi yapıldığı belirlendi.Kumarhanedeki 35 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan, ayrıca 18'ine kumar oynamaktan 130 bin lira para cezası uygulandı.Kumar oynattığı öne sürülen Doğan G. ile üzerinde silah bulunan Zikri E. gözaltına alındı.