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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kuzenler arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Adana'da kuzenler arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Adana'da kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Tüfekle vurduğu kuzenlerinden 1'ini öldüren, diğerini ağır yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 02:57 Güncelleme: 23.10.2023 - 02:59
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        Kuzenler arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

        İddiaya göre, Samet Ç. (18), Serkan G. (18) ile Erkan G. (15) arasında Havutlu Mahallesi'ndeki Samet Ç'nin evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ç. evdeki tüfekle kardeşler Serkan G. ile Erkan G'ye ateş etti.

        Kavgada yaralanan Erkan G. 112 Acil servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine, Serkan G. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; yaralılardan Erkan G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Serkan G'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan Samet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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