Adana'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 08.09.2023 - 20:49 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:50
Büyükdikili Mahallesindeki atık lastiklerin olduğu bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Duman yükseldiği ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alındı.