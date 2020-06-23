AA

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Abdulkadir Sertkaya, Selim Özdemir ve Doğan Batur, tutuklu bulundukları Adana Kapalı Cezaevi'nden koronavirüs nedeniyle SEGBİS ile katıldı.

Mahkeme savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Söz hakkı verilen sanıklardan hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Abdülkadir Sertkaya, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Düğünde çocukların attığı leblebinin Sabahattin Narin'e değmesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını tekrarlayan Sertkaya, "Sabahattin kafama silah dayadı. Küfür edip tehdit etti. Doğan'dan başka bir düğünde sıkmak için tüfek almıştım. Eve giderken Sabahattin karşıma çıktı. Bana ateş etmeye başladı. Kendimi korumak amaçlı 2 el havaya ateş ettim. Sabahattin’in vurulduğundan haberim yoktu. Pişmanım, keşke bu olaylar gerçekleşmeseydi." diye konuştu.

Selim Özdemir de olayla ilgisinin olmadığını belirtip ailesinin ve kendisinin mağdur olduğunu kaydetti.

Doğan Batur ise suçlamayı kabul etmeyip 9 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

- Olay

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Şehit Yunus Uğur Sokağı'nda 16 Eylül 2019'da arkadaşlarıyla düğüne giden Sabahattin Narin'in kafasına leblebi atılması yüzünden tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ertesi günü ise Sabahattin Narin tüfekle öldürülmüş olarak bulunmuştu. Katil zanlısı olarak yakalanan Abdulkadir Sertkaya, Selim Özdemir ve Doğan Batur tutuklanmıştı.