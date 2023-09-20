Adana'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadın parktaki çeşmede yıkandı
Adana'da bunaltıcı yaz sıcağında madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadın, çeşmede banyo yaptı
Giriş: 20.09.2023 - 23:10 Güncelleme: 20.09.2023 - 23:10
Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen kadın banyo yatı.
PARKTAKİLER ŞAŞIRDI
Bugün gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'ndeki dinlenme parkına gelenler, bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı.
CEP KAMERASINA YANSIDI
Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.