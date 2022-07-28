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Adana'da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişiye yönelik operasyon yaptı. Şüpheli İ.T'nin mısır tarlası ve evinde arama yapıldı.

Adana'da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirdi
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AA

Adana'da, mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren ve evinde esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde İ.T'nin mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli İ.T'nin mısır tarlası ve evinde arama yaptı.

Aramada, evde 15 kilo 600 gram esrar, mısır tarlasında da 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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