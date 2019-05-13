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Adana'da Mustafa Yeli'yi şehit eden terörist yakalandı!

Adana'da, 2016'da terör örgütü PKK yandaşları tarafından yapılan sokak eylemleri sırasında şehit edilen polis memuru Mustafa Yeli'nin katil zanlılarından 23 yıl 3 ay hapis cezası alan firari hükümlü Faruk Dursun, kurulan özel ekip tarafından yakalandı

Adana

Olay, 6 Kasım 2016'da Yüreğir ilçesi Başaka Mahallesi'nde meydana geldi. Terör örgütü PKK adına sokak eylemi yapan göstericiler, lastik yakarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Göstericilere müdahale eden polislere ateş açan 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yeli'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı. Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sedat Şimşek'e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın diğer zanlısı Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten adam öldürme" suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa da 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. 14 sanık ise serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ettiren polis, saldırının planlayıcılarından olan ve 23 yıl 3 ay hapse mahkum edilen firari Faruk Dursun'u yakalamak için özel ekip kurdu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dursun'u Sarıçam ilçesi Sulucu Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Dursun cezaevine gönderildi.

 

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