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Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonu öncesi hazırlığı polis kamerasında

Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ve 16 şüpheliyi yakaladığı operasyon öncesinde yaptığı hazırlığın görüntüleri basınla paylaşıldı.

Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonu öncesi hazırlığı polis kamerasında
AA

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince 19 Ocak'ta şafak vakti düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler, polis kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, birim müdürünün operasyonda görev alacak narkotik ekiplerine yönelik konuşmasında, "Birazdan size isimlerini ve ikamet adreslerini vereceğimiz şahıslar Adana'mızın gençliğini ve geleceğini karartmaya çalışan, sokakta uyuşturucu satan torbacılardır. Narkotik polisi dün olduğu gibi bugün de yarın da bu zehir tacirlerine hiçbir zaman fırsat vermeyecek, göz açtırmayacak. Bu vesileyle kendi can güvenliğinizi ön planda tutun. Birinizin tırnağı taşa değsin istemeyiz. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun." ifadeleri yer aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin telsiz anonsuyla durumu bildirdiği birim müdürünün talimatıyla, çok sayıda polisin ekip araçlarıyla emniyet müdürlüğünden çıkış yapması da kameraya yansıyor.

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde de ekipler konvoy halinde kendilerine bildirilen şüphelilere ait adreslere ilerliyor.

Görüntüde, özel harekat ekiplerinin "koçbaşı" yardımıyla kapısını kırdığı evde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulunması yer alıyor.

- Operasyon

Narkotik ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlemişti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girmişti.

Evlerde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, 64 gram sentetik uyuşturucu, 112 bin 500 makaron, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 31 mermi ele geçirmiş, 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

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