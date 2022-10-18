Adana'da ölümlü kaza! Baba öldü, 2 kızı yaralandı 0:00 / 0:00

DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün saman yüklü römorkuna çarpan otomobil sürücüsü Murat Dağlı (53) yaşamını yitirirken, araçta bulunan kızları Beyzanur (21) ile S. Dağlı (8) ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kozan-Kadirli yolu Bulduklu mevkisinde meydana geldi. Murat Dağlı yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden R.Ö. yönetimindeki traktörün arkasında bağlı saman yüklü römorka çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Dağlı ile kızları Beyzanur ve S. Dağlı sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu Dağlı ile 2 kızı, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Murat Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beyzanur ile S. Dağlı, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede traktörün arkasına 2 ayrı römork bağlandığı, uyarıcı ışık ya da levha takılmadığı saptandı. Gözaltına alınan sürücü R.Ö., jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.