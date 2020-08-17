Adana'da orman yangını

AA

Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 iş makinesi ve 10 teknik ekiple bir helikopter bölgeye yönlendirildi.Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Öte yandan, iki helikopterin daha bölgeye sevk edileceği öğrenildi.