Adana'da orman yangını
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken bir yangın haberi de Adana'nın Karaisalı ilçesinden geldi.
Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Sabah saatlerinde de Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.