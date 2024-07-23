Adana'da orman yangını
Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Giriş: 23.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:44
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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Günün ilk yangın haberi Adana'nın Feke ilçesinden geldi.
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Feke'nin Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.