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        Haberler Gündem Adana'da ormana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Adana'da anız yangını ormana sıçradı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 00:09 Güncelleme: 09.06.2024 - 00:09
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        Anız yangını ormana sıçradı
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        Söğütlü Mahallesi’nde mahsulü toplanmış tarlada çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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