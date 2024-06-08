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        Haberler Gündem Adana'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 01:01 Güncelleme: 08.06.2024 - 01:01
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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        Çanaklı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Ülkü B. (9) ve motosikletteki Muhammet Ü. (18) ile İbrahim E. (17) yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olduğu öğrenilen Muhammet Ü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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