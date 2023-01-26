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Adana'da otomobil köprü duvarına çarptı: 3 yaralı

Adana Kozan'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak, köprünün beton duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralıların, cenazeye katılmak için Osmaniye'den Mersin'e hareket ettiği öğrenildi

Adana'da otomobil köprü duvarına çarptı: 3 yaralı
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AA

Adana'nın Kozan ilçesinde köprünün beton duvarına çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet B. (68) yönetimindeki otomobil, Çukurköprü Mahallesi'nde, bir köprünün altından geçmek istediği sırada beton duvarına çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Esme B. (64) ve Hanifi B. (62) yaralandı. Araçta sıkışan Esme B. ve Hanifi B. ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sürücü Mehmet B. ayakta tedavi edildi, iki yaralı ise ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CENAZEYE KATILMAK İÇİN ÇIKTIKLARI YOLDA KAZA YAPTILAR

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yaralıların Mersin'deki cenazeye katılmak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden yola çıktığı kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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