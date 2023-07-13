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        Adana'da otomobil köprüden dereye düştü: 2 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 03:01
        Otomobil köprüden dereye düştü: 2 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Mehmet Mustafa Orhan yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gaziköy-Kozan yolu Yassıçalı mevkisinde köprüden dereye düştü.

        Kazada T.O. (13) ve F.K. (50) yaralandı, sürücü yara almadı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu belirtilen F.K. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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