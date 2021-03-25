Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, A.T idaresindeki 01 EFB 76 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan B.K ve K.B.B. yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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