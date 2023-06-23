Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Adana'da otomobil sürücüsü, trafik kazası sonrası bıçaklandı

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız yaralandı. Otomobilin sürücüsü, kazanın ardından genç kızın erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Adana'da otomobil sürücüsü, trafik kazası sonrası bıçaklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik kazası sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü yaralandı.

Ziyapaşa Mahallesi Baraj Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, devrilen motosikletin sürücüsü genç kız yaralandı. Olay yerine gelen ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen kişi, otomobil sürücüsünü bıçakla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Otomobil sürücüsü, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Antalya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
Bakan Işıkhan'dan memur maaş zammı duyurusu! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Memur maaş zammı ne kadar olacak ?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 AÖF sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM 2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2023: Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
GÜNDEM Aile Destek Paketi Haziran ödemeleri
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri
GÜNDEM Resimli Cuma mesajları
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?
GÜNDEM 2023 sandık görevlisi ücretleri
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA 2023: Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaş zammı hesaplama
GÜNDEM Emekli maaşlarında kademeli artış formülü masada!
EVLİLİK KREDİSİ başvurusu ne zaman başlayacak? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler ve kimler alabilir, yaş sınırlaması var mı?
GÜNDEM Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi imkanı!
LGS SONUÇLARINDA geri sayım! MEB ile 2023 LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?
GÜNDEM LGS sonuç tarihi belli oldu!
AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı!
GÜNDEM AUZEF sınav sonuçları açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.