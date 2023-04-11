Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Kozan Caddesi'nde annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ala el Absi'ye otomobil çarptı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen kızın yakınları gözyaşı döktü.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerince emniyete götürüldü.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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