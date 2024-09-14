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        Haberler Gündem Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 01:37 Güncelleme: 14.09.2024 - 01:37
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        Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı
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        Varsaklar Mahallesi'nde B.K. idaresindeki otomobil ile Uğur D'nin (33) yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kullandığı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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