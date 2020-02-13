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HaberlerGündemAdana'da pamuk fabrikasında yangın

Adana'da pamuk fabrikasında yangın

Adana'da bir pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyaları yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

pamuk fabrikasında yangın
DHA

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Yolu'ndaki pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıktı.

Depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangının büyüme tehlikesine karşı sağlam balyalar, iş makineleriyle fabrikanın başka bir bölümüne taşındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bir saati aşan müdahale ile yangın kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve zararın büyüklüğü soğutma çalışmalarının ardından yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.

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