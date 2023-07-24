Adana'da parkta silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; A.K. (23) ve A.G. (21), Türkocağı Mahallesi Seyhan Nehri kıyısındaki bir parka gitti.

Parka motosikletle gelen kişi, iki arkadaşa tabancayla ateş etti. Yaralanan A.K. (23) ve A.G. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.