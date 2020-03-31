Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik.

Bu akşam 21.29'da AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve ardından 2.8 ve 2.4 olarak da artçılar hissedildi. İşte 31 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 31, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 31 MART 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.03.31 21:35:17 37.8740 36.2672 7.7 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 2020.03.31 21:34:03 37.8748 36.2587 5.0 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 2020.03.31 21:29:21 37.8810 36.2642 5.0 -.- 3.2 3.1 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 2020.03.31 20:53:14 38.3847 39.0745 12.8 -.- 2.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.03.31 20:44:18 35.8242 28.1878 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ 2020.03.31 19:28:55 36.5810 29.3067 31.2 -.- 2.8 -.- CALTIOZU-FETHIYE (MUGLA) 2020.03.31 19:22:41 39.0860 40.8070 29.5 -.- 2.4 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) 2020.03.31 19:22:09 39.1240 40.8388 5.0 -.- 2.5 -.- SUDURAGI-KARLIOVA (BINGOL) 2020.03.31 18:05:07 38.3845 39.1273 5.8 -.- 2.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.03.31 18:03:35 39.1107 40.8162 17.2 -.- 2.6 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) 2020.03.31 17:57:36 39.6007 25.9880 12.3 -.- 2.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)