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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik özel harekat destekli operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 15 gözaltı
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AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 8 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresleri tespit edilen 15 şüphelinin evlerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı.

Koç başıyla kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, buralarda detaylı arama yaptı. Bu sırada bazı polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı.

AA'nın haberine göre; operasyonda yakalanan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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