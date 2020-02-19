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Adana'da polis evleri gezerek "soba zehirlenmesi" uyarısında bulundu

Adana'da polis ekipleri, evleri ziyaret ederek vatandaşlara soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Adana'da polis evleri gezerek
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, soba zehirlenmesi ve çıkabilecek yangınlara karşı tedbirli olunması konusunda toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

 

Ekipler, ziyaret ettikleri ev sakinlerine içinde bulunulan dönemde rüzgarın daha çok ters yönden estiğini, bunun da dumanın bacadan çıkmasını engelleyip karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtığını belirtti.

Uyurken yanmaya devam eden sobanın zehirlenmeler ve yangın riski oluşturduğuna işaret eden polisler, baca temizliğinin bu tür olayların önüne geçebileceğini bildirdi.

Ev sahiplerinden Kazım Yapa, kendilerini ziyaret edip zehirlenme ve yangınlara karşı uyaran polis ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ekip, ziyaretleri sırasında iki katlı binanın zemin katından çatıya kadar uzanan soba borusunu görünce tehlikeye dikkati çekmek için evin kapısını çaldı. Evde kimsenin bulunmaması üzerine üst kattaki ev sahibiyle görüşüldü. Ev sahibi kadın, alt katta kiracısının kaldığını ve yaklaşık 10 yıldır aynı şekilde soba kullanıldığını söyledi.

Polis, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kadından kiracılarının soba ve baca temizliğine özen göstermelerini istedi.

Polisler, ziyaret ettikleri mahallelerde vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı da uyarılarda bulundu.

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