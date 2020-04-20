Adana'da polis, sürücü ve yolculara maske dağıttı

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle yollarda kontrol noktaları oluşturarak 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.

Polis araçlarından kentin işlek cadde, bulvar ve meydanlarında megafonla, "Saygıdeğer Adanalılar, kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için evde kalalım. Mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım. Adana evde kal, güvende kal." anonsları yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de durdurdukları araçlarda maskeleri bulunmayan sürücü ve yolculara maske verdi.

Ekipler, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kavşakta peyzaj düzenlemesi yapan belediye görevlilerine de maske dağıttı.