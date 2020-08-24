Adana'da polis uygulamalarında aranan 144 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 16-22 Ağustos'ta kent genelinde uygulamalar yaptı.Ekipler, denetimlerde çeşitli suçlardan arandığını tespit ettiği 144 kişiyi gözaltına aldı. Araç ve iş yerlerinde, ruhsatsız 16 tabanca, 21 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, kılıç, 35 bıçak ve 32 muşta ele geçirildi.Denetimlerde çalıntı olduğu belirlenen 3 otomobil, 13 motosiklet ve elektrikli bisiklete de el konuldu.Yasa dışı bahis ve kumar oynatan 12 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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