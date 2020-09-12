Adana'da polise mukavemet gösteren iki kişiye gözaltı

Merkez Yüreğir ilçesi Regülatör Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.Bu sırada kimliklerini vermek istemeyen şüpheliler, polise mukavemette bulundu.Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerin polislere saldırdığı olayda 2 polis hafif yaralandı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan polisler 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekiplere mukavemet eden iki kişi gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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