Adana'da polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen bağış kampanyasına, çok sayıda polis destek verdi.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, gazetecilere, Polis Teşkilatının, Türk Kızılayın gönüllü bağışçısı olduğunu söyledi.

Türk polisinin hem cephede hem de Türk Kızılayın sedyesinde kanını vermeye hazır olduğunu kaydeden İnci, "Bugün insanları yaşatmak için kan bağışında bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın verdiği kanlar inşallah bir derde derman olur." ifadelerini kullandı.

İnci, gönüllü kan ve kök hücre bağışının yıl içinde devam edeceğini belirtti.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Polis Teşkilatının kan ve kök hücre bağışında bulunarak iyiliğe örnek olduğunu vurguladı.