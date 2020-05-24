Adana'da polisten evlerindeki vatandaşlara eğlenceli Ramazan Bayramı kutlaması

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, başta çocuklar olmak üzere kentteki vatandaşlar için etkinlik düzenledi.

Ekipler, mahalle mahalle gezerek müzik eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyarak oyun oynadı, halay çekti. Palyaçoların da bulunduğu etkinliğe vatandaşlar da balkonlarından oynayarak eşlik etti.

Polisler ve vatandaşlar, "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde eğlendi. Etkinlikte çocuklara pamuklu şeker de dağıtıldı.

Vatandaşlar ve çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.