Adana'da polisten kaçan 2 şüpheli metruk evin çatısında yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir eve 2 kişinin tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaptıkları incelemede konutun camına ateş edildiğini ve yerde boş kovanlar olduğunu tespit etti.Kaçan şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, saldırıyı E.T. ve S.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.Şüphelilerin aynı mahallede yaşadığının belirlenmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.Bahçeler, evlerin damları, metruk binalar ve çalılık alanda arama yapan ekipler, metruk bir binanın çatısında saklanan 2 kişiyi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Bu sırada şüphelilerin bir yakını görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.