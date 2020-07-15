Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.Sürücü kenara çektiği aracının yanına polis ekiplerinin yaklaşması üzerine otomobildeki poşeti yola atarak kaçtı.Ekipler sürücünün attığı poşette yaptıkları incelemede 7 kilogram esrar ele geçirdi.Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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