Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GG 6796 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.Otomobildeki 4 kişinin, ihtara uymayarak kaçmaya başlamasının ardından telsiz anonsuyla şüphelilerin gidebileceği bölgelere polis ekipleri sevk edildi.Zanlılardan biri kaçtıkları sırada araçtan tabanca fırlattı.Otomobil sürücüsü, araçtaki 3 kişiyi evlerinin önünde indirdi, izini kaybettirmeye çalışırken Bahçelievler Mahallesi 1310 Sokak'ta kaza yaptı.Ekipler, ara sokaklarda yaptıkları araştırmada 4 şüpheliyi yakaladı.
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