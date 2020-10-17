AA

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde canlı müzik yayını yapılan restoranda istek şarkı tartışması nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada Necmettin K, Barış Ç, Mirza G, Hüseyin Emrah D. ve bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necmettin K. ve Hüseyin Emrah D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Ali Y'yi gözaltına aldı.