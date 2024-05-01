Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın öldü
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Giriş: 01.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:17
Adana'nın İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 72 yaşındaki Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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