Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı Sümer Mahallesi'ndeki babaevine giderek eşi ve eşinin ailesiyle tartıştı.

AA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö. ile kaynı Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan 4 kişi, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayla Ö. ve Reyhan İrketi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden Bahri İrketi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı haber alarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçan zanlı Mehmet Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.