Merkez Çukurova ilçesi Beyaz Evler Mahallesi'nde bir meyhanede Ali A. ile Cemil İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle meyhane dışına çıkan Ali A, belinden çıkardığı tabancayla Cemil İ'yi göğsünden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Cemil İ'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. AA'nın haberine göre; Cemil İ. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Ali A. Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.