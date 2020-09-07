Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir kişinin çıkan kavga sonucu tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Kolundan yaralandığı belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, bulvarda yaptıkları araştırmada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancaya ait iki boş kovan buldu.

Polis, yaralının ve olaya karışan kişi ya da kişilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.