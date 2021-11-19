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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - HABERLER
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Adana'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Adana'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - HABERLER
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralandı
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AA

Alınan bilgiye göre, Halis G, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Halis G'nin vurulduğunu fark eden yakınları, yaralıyı özel araçla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

AA'nın haberine göre; karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Halis G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede delil toplama çalışması yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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