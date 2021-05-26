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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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AA

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13318. Sokak'ta yürüyen, arkadaş oldukları öğrenilen Zidan G. ve Murat T'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALININ DURUMU AĞIR

AA'nın haberine göre; yaralılardan Zidan G. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Murat T'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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